В Симферополе проверят состояние детских площадок

Группа экспертов проведет мониторинг детских площадок в Симферополе Фото: Архив "КП"

Временная рабочая группа Общественного совета проведет мониторинг и инвентаризацию детских площадок в Симферополе, сообщили пресс-службе Общественного совета крымской столицы.

Как пишет КИА, жители города должны взять на себя ответственность за игровые зоны для детей.

- Важно понять, что за качественное обслуживание площадок нужно платить, чтобы не подвергать детей опасности. Временная рабочая группа Общественного совета по безопасности детских площадок будет заниматься инвентаризацией всех детских площадок с привлечением необходимых экспертов. Очень важно донести каждому, что все детские площадки должны быть переданы на баланс, – цитирует издание председателя Общественного совета Симферополя Олега Щербакова.

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