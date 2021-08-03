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Общество3 августа 2021 13:54

Улицу Дмитрия Ульянова в Симферополе затопило

Из строя вышла запорная арматура
Елизавета КВАЧКОВА
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Передвигаться по затопленной улице сейчас затруднительно. Фото: «Крым 24»

Передвигаться по затопленной улице сейчас затруднительно. Фото: «Крым 24»

В Симферополе 3 августа улицу Дмитрия Ульянова подтопило. Это связано с технологическим сбросом воды, вышла из строя запорная арматура, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма», передает «Крым 24». Сейчас специалисты проводят технические работы, устраняя последствия.

- В связи с производством аварийно-восстановительных работ по улице Ливневой осуществляется технологический сброс воды по улице Русская-Дмитрия Ульянова, – цитирует СМИ сообщение.

Специалисты уже устраняют последствия аварии. Фото: «Крым 24»

Специалисты уже устраняют последствия аварии. Фото: «Крым 24»

Ранее сообщалось, что в Симферополе проверят состояние детских площадок. Жители города должны взять на себя ответственность за их состояние.

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