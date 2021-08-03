Водохранилища Крыма в июле вновь пополнились

За лето 2021 года водохранилища Крымского полуострова значительно пополнились Фото: Виталий ПАРУБОВ

Водные запасы Крымского полуострова увеличились за июль на 1,89 миллионов кубических метров воды, сообщили в местном Гидрометцентре. В июне в регионе прошли обильные дожди, после чего суммарный запас в местных водоемах превысил 130 миллионов кубических метров.

- Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к 1 августа 2021 года составил 132,4 миллиона кубических метров, что на 1,89 миллионов кубических метров больше, чем месяц назад, – говорится в сообщении.

В июле над Крымом выпало значительное количество осадков, большая их часть была сосредоточена в верховье реки Бельбек и в низовье реки Кача (в 1,8-4,7 раз больше нормы). Меньше всего выпало в бассейне реки Биюк-Карасу (на 61% меньше нормы). В районе метеостанции Ай-Петри выпало 170% нормы, а на Ангарском перевале – 68% нормы.

- От выпавших очень сильных осадков 4 июля в бассейне реки Бельбек и на его притоках сформировались значительные паводки. Максимальные уровни воды на гидропостах реки Коккозка в селе Аромат и реке Бельбек в поселке Куйбышево превысили многолетние исторические значения, – уточнили в Гидрометцентре.

Обильные дожди способствовали поддержанию водности в бассейнах рек Альма, Бельбек, Черная, Биюк-Карасу, Салгир.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50