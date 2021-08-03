В Крыму стартовала большая ярмарочная кампания

Жители Симферополя уже оценили цены на сельхозпродукцию, которая представлена на ярмарке в этом году Фото: Архив "КП"

В Крыму началась большая ярмарочная кампания, поэтому жители крымской столицы теперь могут значительно сэкономить на некоторых продуктах.

Как пишет Крымская газета, ярмарку с целью мониторинга цен посетил вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. По его словам, в кампании принимают участие более ста организаций, также представлено более 120 тонн продукции.

- Мы прошли по ярмарке на улице Киевской, до этого посмотрели цены на «Привозе» и убедились, что здесь они намного ниже. Радует, что аграрии услышали нас и привезли прямо с поля морковь, свеклу, персики, – сообщил Рюмшин.

Он отметил, что вся продукция свежая, а цены на ярмарке даже ниже рекомендованных Минпромом РК. Среди производителей только крымские, посредников нет.

Как заметил глава Симферополя Валентин Демидов, проведение ярмарок – оправданная мера.

- Организовано шесть ярмарок выходного дня, в рамках которых продается продукция в разных уголках города. На каждой мы мониторим цены. Они в среднем на 20% ниже, чем на рынке, и, наверное, это единственный способ снижать стоимость значимых продуктов питания, – сообщил Демидов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50