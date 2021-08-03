Сбежавший из Забайкалья военный решил сдаться в Крыму спустя полгода

Сбежавший ефрейтор решил сдаться в Севастополе. Фото: ForPost

Ефрейтор из Забайкалья Артем П., желая развеяться и отдохнуть от армейского быта, около полугода путешествовал по России в самоволке, после чего решил сдаться в комендатуру Севастополя.

Как пишет ForPost, о приключениях военнослужащего рассказали в СУ СК РФ по Черноморскому флоту.

- Желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей, без уважительных причин 29 июня 2020 года не явился к месту службы в войсковую часть 20924 (город Коломна) и убыл в город Читу Забайкальского края, – цитирует СМИ сообщение.

От границы Китая одинокий путешественник отправился в Домодедово и Подольск Московской области, далее решил держать путь в Крым, а именно в Симеиз и Севастополь. В военную комендатуру Севастополя путник явился 21 февраля этого года.

Севастопольский гарнизонный военный суд признал ефрейтора виновным в самовольном оставлении части или места службы, продолжительностью свыше одного месяца. Теперь Артем П. будет отдыхать от тягот военной службы в колонии-поселении.

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