Где в Симферополе и Севастополе 4 августа отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 августа часть Симферополя и Севастополя останется без света. Причем нужно отметить, что в городе-герое запланирована не только традиционная дневная «отключка», но и ночная.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Воровского, 47, 63, 65;

ул. Курортная, 4-56 (чет), 3-51 (нечет);

ул. Беспалова, 3/1, 24;

ул. Алуштинская, 2-52 (чет), 5-59 (нечет);

ул. Генерала Абрамова, 4-16 (чет);

ул. Киевская 36-40 (чет); ул. Шмидта 29/2;

ул. Мокроусова10-14/42 (чет), 19-21 (нечет);

ул. Фрунзе 4-6 (чет), 1-5 (нечет), 16а;

ул. Автомагистральная 7-19 (нечет);

ул. Подводников, 1-9;

пер. Краснооктябрьский 4-10 (чет), 1-57 (нечет);

пер. Садовый 2, 2/3, 2/4, 1-7а (нечет);

ул. Троллейбусная 6-10 (чет)

Каменский массив – садовые товарищества: «Автобусник», «Привал», «Ягодка-Крым», «Шинник»; «Домостроитель»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 00.00 до 6.00

ул. Генерала Лебедя 2,6-24(чет),28-36(чет) 31-51(нечет); 10-А, 10-Б, 10-В, 10-Г, 2-В,2-А, 22-а/22,22-а/5,22-а/28,22-а/21;

пр. Генерала Острякова 141,141-А,141-Б,141-В,143,143-А,147,149,153-171(нечет),177,185-213(нечет),215-227,153-А,155-А,169-А,155-Б;165-А;149-А,151-А,151-Б,155-Б,155-З,171-Б,185-А,189-А,197-А,199-А,201-А,203-А,203-Б,203-В, 225-А, 225-Б,225-Д,227-Г;

ул. Генерала Хрюкина 12-Б;

ул. Сарандинаки 7А,9,36,40-46(чет);

ул.1-я Сарандинаки 4;

ул.4-я Сарандинаки 7-А,5,9

с 8.00 до 15.00

пр. Эдельвейсовый 2-А,2-Б,2-6,3-б,3-в/1,3-а,3-в/2,3-г,1-Б,1-;

ул.3-я Эдельвейсовая 1-а,1

с 8.30 до 15.00

ул. Дундича 2-8,1-11;

ул. Федько 30-32,34-38;

ул. Ватутина 1-7,6-24,9/2,11-23,19-А;

ул. Гражданская 16-28,1-9,1-А;

ул. Олега Кошевого 14-А,14-16,24-28,17;

ул. Пархоменко 1,14-30,3-27;

ул. Сергея Лазо 2-32,1-29;

ул. Террасная 4-6,3-а,3,12-30,5;

ул. Дундича 10

с 8.00 до 17.00

ул. Кронштадская 29-45;

ул. Закамчатская 28;

ул. Арсенальная 22,25-27;

ул. Могилевская 20,19;

ул. Модлинская 26,25;

ул. Муромская 2-34;

ул. Черниговская 22-А,12-22;

ул. Астраханская 2-А;

пер. Крепостной 6-а,8-а,4-а,4;

ул. Капитанская 15-17;

ул. Адмирала Владимирского 5-7;

ул. Делегатская 10,3-А,5-33,39;

ул. Охотская 59-А,61-67;

ул. Хрусталева 15-17, 37-39

с. Широкое: пер. Яблоневый 6,5-7(нечет); пер. Калиновый 2-12(чет),16,1-5(нечет); пер. Ракитовый 2-4(чет),1-3(нечет); ул. Булгакова 2-46(чет),54,58,21-31(нечет)

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