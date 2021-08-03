Чиновники из Евпатории стали фигурантами дела о служебном подлоге

Установлен круг должностных лиц, которые отвечали за процедуру принятия и передачи жилого фонда Фото: "КП" Архив

СК возбудил уголовное дело по факту служебного подлога, который совершили чиновники из администрации Евпатории, сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова. По ее словам, это привело к нарушению прав сироты на жилье.

- В мае 2019 года должностные лица администрации Евпатории внесли в заключение о проверке однокомнатных благоустроенных квартир, приобретаемых с целью формирования специализированного жилищного фонда для нужд граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ложные данные, – пояснила Постнова.

Внесенные сведения говорили о том, что жилье, расположенной в доме на улице Героев Десантников в поселке Новоозерное соответствует условиям контракта. Девушке-сироте 20 февраля передали эту квартиру, однако она не соответствовала требованиям жилого помещения.

В результате расследования установлен круг должностных лиц, которые отвечали за процедуру принятия и передачи жилого фонда. Выяснилось, что окна и сантехника в помещении были неисправны, также не соответствовала установленным требованиям отделка внутренних стен и состояние приборов учета.

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