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Общество4 августа 2021 6:09

Погода в Крыму на 4 августа: дождь, гроза и тепло +32

На полуострове действует штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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Сегодня зонтик пригодится не только на пляже, ведь синоптики обещают осадки.

Сегодня зонтик пригодится не только на пляже, ведь синоптики обещают осадки.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность, а вот аномальная жара потеряла свою былую актуальность.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 30…32°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Днем северо-западный ветер до 10 м/с. Столбик термометра потянется до +32°.

В красавице Ялте, как сообщает gismeteo.ru, столбик термометра покажет + 26...29°, скорость северо-восточного ветра до 9 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

Чуть прохладнее станет и в Евпатории, здесь днем будет …28°, норд-ост, то бишь северо-восточный ветер, разгонится до 9 м/с. Небо в облаках, легкий дождь и громкая гроза.

В Керчи днем 26…28°. Скорость норд-оста 2-7 м/с. Дождь и гроза.

Температура воды в Черном море +24…26°.

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