В Кировском районе открыли новый спорткомплекс площадью больше полутора тысяч метров

Спорткомплекс открыли в поселке Кировское Фото: Архив "КП"

В Кировском районе Крыма открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. На строительство объекта было выделено около ста миллионов рублей из федерального бюджета.

Депутат Госдумы РФ Константин Бахарев, участвующий в церемонии открытия, заявил, что местные жители поселка Кировское давно мечтали о спорткомплексе.

- Они стучались во все двери, обращались ко мне с просьбой оказать содействие в его строительстве. Тем не менее, реализация проекта откладывалась из года в год по причине его затратности. И все же нам с коллегами из Министерства спорта Крыма удалось заручиться поддержкой в этом вопросе на федеральном уровне и добиться необходимого финансирования, - сказал Константин Бахарев.

В торжественном открытии спорткомплекса принял участие депутат Госдумы РФ Константин Бахарев Фото: Архив "КП"

Общая площадь спорткомплекса - больше полутора тысяч метров. Комплекс включает площадку для игровых видов спорта. В сельском Крыму это первый спортивный объект такого масштаба, но не последний. По словам Константина Бахарева, в 2021 году по инициативе «Единой России» из федерального бюджета выделят два миллиарда рублей на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в селах Крыма.

- Один из них появится на территории моего избирательного округа в Красногвардейском районе. Кроме того, есть планы строительства спорткомплекса в Советском районе. Создание таких объектов обеспечит возможность жителям сельской местности заниматься любимыми видами спорта в комфортных условиях и растить будущих чемпионов, - заключил депутат Госдумы.

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