На одной из улиц Симферополя загорелся КАМАЗ

Обошлось без жертв и пострадавших

В Симферополе на улице Севастопольской загорелся КАМАЗ. На видео, которое разместили очевидцы в соцсети, видно, что огнем охвачена кабина автомобиля.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Крыму, общая площадь возгорания составила 4 квадратных метра.

На полную ликвидацию потребовалось чуть более 30 минут. Погибших и пострадавших нет, сообщает телеканал Крым24.

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