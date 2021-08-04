В одно из сел Раздольненского района Крыма провели газ

Леонид Бабашов зажег символический факел

В село Чехово Раздольненского района Крыма провели газ. Газопровод протяженностью чуть более 5 километров построили за счет средств, выделенных из бюджета Крыма. Общая стоимость проектных и строительно-монтажных работ составила 20,5 миллиона рублей.

На запуск газопровода приехал председатель Комитета Госсовета РК по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонид Бабашов.

- Газификация Чехово позволит улучшить качество жизни 68 семей. Жители села получат возможность пользоваться природным газом, – рассказал Леонид Бабашов. – Более того, к подключению подведен Чеховский сельский клуб, который тоже в ближайшее время будет газифицирован.

По его словам, в ближайшее время есть планы газифицировать и другие села Раздольненского района: Красноармейское, Овражное, Зимино, Северное, Новоселовское.

Газ подвели к границам участков каждого домовладения. Планируется газифицировать больше двух тысяч домов.

Напомним, что Леонид Бабашов стал самовыдвиженцем в кандидаты депутата Госдумы по Евпаторийскому одномандатному округу №21. В поддержку выдвижения он собрал 15 тысяч подписей.

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