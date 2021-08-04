Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 августа 2021 12:05

В Крыму осадков в июле было больше на треть

Второй месяц лета вошел в историю наблюдений двумя рекордами
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Осадков в июле выпало 130% от нормы

Осадков в июле выпало 130% от нормы

Фото: Анна КИРИЕНКО

Июль принес Крыму 50,8 мм осадков, что на 30% выше нормы. Средняя температура воздуха составила +25,3°, что на 2,9° выше нормы, сообщили в Крымском гидрометцентре.

- В Симферополе был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, - учточнили в синоптической службе. - 19 июля 36,6° на 1,4° (был 35,2° в 2002 году) и 20 июля 36,8° на 0,8° ( был 36,0° в 2007году.).

Сегодня во второй половине дня в Крыму ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50