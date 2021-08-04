В Крыму 361 новый больной коронавирусом

Всего в регионе зарегистрировано больше 61 тысячи случаев Фото: Архив "КП"

В Крыму за сутки зарегистрирован 361 случай новой коронавирусной инфекции, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Из общего количества заболевших 271 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 88 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа. Госпитализированы 178 человек с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 216 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 406 пациентов. Умерли 15.

Лаборатории за сутки выполнили исследования 4531 пробы на COVID-19.

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