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Экономика4 августа 2021 12:43

Правительство РФ выделило крупные гранты на поддержку Крыма

Общая сумма финансовой помощи превышает 286 миллионов рублей
Елизавета КВАЧКОВА
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Распоряжение о распределении бюджетных средств РФ подписано 4 августа

Распоряжение о распределении бюджетных средств РФ подписано 4 августа

Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Власти России выделили из федерального бюджета 286 миллионов 860 тысяч рублей, которые поступят в бюджет Крыма в виде гранта за достижение показателей деятельности исполнительных органов государственной власти. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РК.

Согласно документу, дополнительную финансовую помощь получат:

- Государственный комитет молодежной политики РК в размере 6 миллионов рублей на реализацию мероприятий Государственной программы Крыма «Реализация государственной молодежной политики в Республике Крым»;

- Министерство здравоохранения РК в размере 75 миллионов 710 тысяч рублей на выплаты врачам и медперсоналу, которые работают с пациентами, инфицированными коронавирусной инфекцией.

- Министерство финансов РК в размере 111 миллионов 150 тысяч рублей на предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках Государственной программы Крыма «Управление финансами Республики Крым»;

- Министерство жилищно-коммунального хозяйства РК в размере 100 миллионов рублей на предоставление субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на мероприятия в рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.

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