В Британии назвали имя чиновника, который потерял секретные документы по инциденту с эсминцем у берегов Крыма

Британский эсминец. Фото: "Википедия"

Высокопоставленный госслужащий потерял секретные документы Минобороны Великобритании, касающиеся эсминца Defender, который нарушил территориальную границу РФ в Черном море.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на британскую газету The Guardian, чиновник Ангус Лэпсли был переведен из Минобороны в Министерство иностранных дел. Ранее же он претендовал на пост постоянного представителя Великобритании в НАТО.

- Соответствующее лицо было отстранено от секретной работы, и его допуск к секретной информации уже был приостановлен до принятия окончательного решения, - сообщили в британском МИДе.

Напомним, 18 июня в Черном море произошел инцидент, в результате которого британский эсминец Defender нарушил границу РФ. После предупреждения российская авиация открыла огонь. Только после этого эсминец изменил курс. Накануне начала проведения учений НАТО в Черном море стало известно, что один из британских чиновников потерял секретные документы, в которых был описан инцидент с Defender. Позже бумаги нашли в английском графстве Кент на остановке общественного транспорта.

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