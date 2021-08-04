Из жизни ушел бывший глава Госкомцен РК Юрий Новосад

Юрий Новосад. Фото: Крымская газета

Скончался бывший председатель Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым Юрий Новосад.

- Это невосполнимая утрата для всех нас. Юрий Алексеевич был настоящим профессионалом, он проделал достойный трудовой путь. Своей добросовестной работой он внес ценный вклад в развитие Крыма, в справедливое регулирование цен и тарифов на территории республики, – цитирует Крымская газета главу Крыма Сергея Аксенова.

Юрий Новосад родился 14 марта 1960 года в Нововолынске Волынской области Украинской ССР. С 2005 по 2021 был руководителем, заместителем руководителя предприятий по строительству и эксплуатации курортно-рекреационных объектов юго-востока Крыма в Феодосии. В 2012 году стал главным специалистом отдела Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг в Крыму, Севастополе и Херсонской области. С октября 2012 года по февраль 2014 года занимал должность начальника производственного отдела ГП «Расчетный центр услуг» Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины в Крыму и Севастополе. В 2014 году 21 июля назначен на должность первого заместителя Председателя Государственного комитета по ценам и тарифам РК. В 2017 году исполнял обязанности руководителя ведомства, позже возглавил его, а в июне 2020 года снова стал первым замом Госкомцен РК.

На момент смерти Юрию Новосаду был 61 год.

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