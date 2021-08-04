В церемонии открытия мемориальной доски принял участие председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым Алексей Черняк

В Ялте открыли мемориальную доску врачу-хирургу Дмитрию Мухину, который в годы Великой Отечественной войны руководил подпольной группой.

В церемонии открытия мемориальной доски принял участие председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым Алексей Черняк.

Всего было изготовлено семь мемориальных досок, на которые нанесли имена знаменитых ялтинцев

По его словам, доска была изготовлена совместно с крымским общественным движением по сохранению исторической памяти и духовно-нравственному воспитанию граждан «Герои Крыма». Всего было изготовлено семь мемориальных досок, на которые нанесли имена знаменитых ялтинцев.

- Чтить подвиги героев Великой Отечественной войны - наш долг, долг перед людьми, которые отдавали свои жизни, здоровье и силы для защиты страны. Наши дети должны знать о своих героических предках, о наших ветеранах. Пока память жива - мы непобедимы, - сказал Алексей Черняк.

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