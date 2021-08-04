Пляжи косы Беляус в Крыму планируют благоустроить

Теперь территорию пляжа убирают регулярно. Фото: ForPost

Заповедную косу Беляус, что на западе Крыма, полностью очистили от мусорных свалок, которые там устроили туристы. В ближайшее время зону отдыха планируют благоустроить.

Как пишет ForPost, это место последнее время пользуется большой популярностью. На протяжении длительного времени уборку проводили не систематически – в виде субботников. Недавно территорию закрепили за МУП «ЧерноморСтройСервис», поэтому теперь ее убирают регулярно – трижды в неделю. Только за первый раз рабочим удалось вывезти более 60 тонн мусора.

- Учитывая то, что эта территория находится за пределами Окуневского сельского поселения, то ее никто не убирал. Глава поселения своими средствами, как мог, периодически проводил субботники, – цитирует СМИ начальника отдела туризма Черноморского района Наталью Гебешт.

По планам, в ближайшее время на территории должны появиться 30 урн для сбора мусора, 5 биотуалетов, 6 душевых кабинок, 20 теневых навесов и 10 кабинок для переодевания.

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