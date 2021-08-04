В Крыму в этом году ожидается рекордный турпоток

Крым в этом году стал популярным местом отдыха для туристов Фото: Елизавета КВАЧКОВА

После того как в объектах размещения Краснодарского края начали принимать гостей только при наличии у них сертификата о вакцинации, существенно вырос спрос на отдых в Крыму. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе

По ее предположению, в этом году в республике может установиться новый рекорд по количеству отдыхающих.

- Крым существенно выиграл от решения Краснодарского края, потому что имело место перераспределение потоков. Когда стало понятно, что в августе в Краснодарском крае не очень хотят отдыхать несколько сотен тысяч человек, то они выбрали Крым, Абхазию и Турцию. В Крыму сезон в этом году будет рекордным, – сообщила Ломидзе на пресс-конференции в Москве.

Продажа путевок на Кубани упала в пять раз и продолжает снижаться, в связи с этим некоторые местные отели закрываются в разгар сезона. Несмотря на то, что некоторые мета размещения загружены на 80%, цены кое-где уже упали на 20%-60%.

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