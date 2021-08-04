Жители Старого Крыма обратились к депутату Госдумы, чтобы стадион был отремонтирован в срок

Фото: Facebook Михаила Шеремета

В Старом Крыму планируют провести капитальный ремонт стадиона, расположенного на улице Грина. По планам все работы должны завершиться до 1 декабря 2022 года.

Однако рабочие обнаружили надгробные мусульманские плиты XIII века. Ученые полагают, что здесь находится одно из самых старых мусульманских кладбищ Солхата и Крыма. В связи с этим работы могут затянуться, так как теперь необходимо дополнительное время и средства на проведение археологических изысканий.

С этой проблемой жители Старого Крыма обратились к депутату Госдумы РФ Михаилу Шеремету. Парламентарий планирует обратиться с ходатайством к руководству республики о выделении дополнительных средств. Это позволит закончить реконструкцию стадиона в срок.

Кроме того, в городе планируют построить новый дом культуры. Уже сформирован земельный участок, на котором будут возводить новый объект, все необходимые документы для выделения средств на разработку проектно-сметной документации переданы в администрацию Кировского района.

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