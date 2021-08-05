Погода в Крыму на 5 августа: без осадков и тепло +34

В августе Черное море у берегов Крыма становится необычайно теплым и ласковым. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность. Да и жара, видимо, решила вернуться. Зной взял на день отгул, милостиво позволив летнему дождику освежить землю, и все. I’ll be back!

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 32…34°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Скорость юго-западного ветра до 10 м/с. Днем жара 31…33°.

В жемчужине Южного берега Крыма городе Ялте, как сообщает gismeteo.ru, столбик термометра покажет + 25...31°, скорость восточного ветра достигнет 9 м/с. Ясно, без осадков.

В Евпатории, днем будет тепло до +27°, юго-восточный будет разгуливать по курорту со скоростью 3-9 м/с. Малооблачно. Без осадков.

В Керчи днем 25…30°. Скорость северо-восточного ветра 4-8 м/с. Ясно, осадков не предвидится.

Температура воды в Черном море +24…26°.

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