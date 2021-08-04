Симферополь и Севастополь 5 августа частично останется без электричества

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов пропадет электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Аральская, 4, 57-63/82 (нечет);

ул. Залесская, 70а, 76-82/63 (чет), 105;

ул. Киевская, 36-40 (чет); ул. Шмидта, 29/2;

ул. Мокроусова, 10-14/42 (чет), 19-21 (нечет);

ул. Фрунзе 4, 6, 1-5 (нечет), 16а;

ул. Петровский тупик, 1-29 (нечет);

ул. Крылова, 162; ул. Производственная, 2-32(чет)

ул. Автомагистральная, 7-19 (нечет);

ул. Подводников, 1-9;

пер. Краснооктябрьский 4-10 (чет), 1-57 (нечет)

пер. Садовый, 2, 2/3, 2/4, 1-7а (нечет)

ул. Троллейбусная, 6-10 (чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 7.30 до 16.30

ул. КСП «Красный Октябрь» 605,613,616,617

с. Тыловое: ул. Лазурная 1,3,2-8(чет); ул. Склонная 12-А,6-10(чет),14,18,3,9; ул. Ясная 2,8,10; ул. Ялтинская 4,12; ул. Водопроводная 1,3; пер. Земляной 2-А,2-Б,16-Б,2-8(чет),16,18,20,26,1-7(нечет); пер. Плодовой 2-А,4,8,1-9(нечет); ул. Страхановская 2-8(чет),1-13(нечет),34-А,22-А,28/2,28-Б,10-22(чет),28/3,15-А,15,17; пер. Малиновый 2-12(чет),3-21(нечет); ул. Баздыревой 2-Б,2-18(чет),56,7-Б,3-А,7-А,1-19(нечет),59; пер. Сельский 3,7,11; ул. Севастопольская 6-ж;

с. Орлиное: ул. Культурная 2-16(чет),15-А,17-А,5-А,1-17(нечет); ул. Механизаторов 2,6-14(чет),22; ул. Пушкина 4,7,10,12; ул. Благодатная 4-А,1,3,11,13,19,21; пер. Батилиманский 4-А; пер. Западный 2,9.

с 8. 00 до 17.00

с. Широкое: пер. Яблоневый 6,5-7(нечет); пер. Калиновый 2-12(чет),16,1-5(нечет); пер. Ракитовый 2-4(чет),1-3(нечет); ул. Булгакова 2-46(чет),54,58,21-31(нечет)

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