Очевидцы в Крыму сняли смерч на видео

Воронка пыли оказалась безобидной и не навредила туристам. Фото: скриншот из видео

На горном плато Узун-Сырт, что на юго-востоке Крыма, поднялась десятиметровая воронка пыли, которая держалась в воздухе несколько секунд. Очевидцы, которые успели снять природное явление на камеру, поделились записью в соцсетях.

Плотная воронка пыли сформировалась за считанные секунды, после чего также внезапно растворилась, дойдя до края обрыва. Безобидный атмосферный вихрь не навредил туристам, судя по кадрам, даже не напугал. Отдыхающим посчастливилось так близко увидеть опасный смерч в миниатюре.

Самым разрушительным вихрем в Крыму считается смерч, который в 90-е годы прошлого века прошелся по нижнему плато Чатыр-Дага и вырвал с корнем деревья в одной из котловин.

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