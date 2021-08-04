В Крыму среди привитых от коронавируса заболеваемость составляет 2%

Ежедневно в Крыму прививки от коронавируса делают несколько тысяч человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму среди привитых от коронавирусной инфекции заболеваемость составляет 2%. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

- 98 из 100 госпитализированных не делали прививку, - уточнил он. - Среди вакцинированных не было ни одно летального исхода.

Всего с начала прививочной кампании в Крым поступило 459 тыс 342 дозы вакцины.

Оба компонента сделали 362 тысячи 704 человека, еще 65 тысяч 559 ждут положенного срока для второй аппликации. В запасе медучреждений около 30 тысяч доз вакцины, и еще 33 тысячи будут распределены в ближайшее время. План по вакцинации составляет 900 тысяч человек.

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