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Происшествия4 августа 2021 17:47

Украинский суд приговорил сотрудника «Черноморнефтегаза» к условному сроку

Мужчина получил наказание за якобы незаконное пересечение границы
Елизавета КВАЧКОВА
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Работник крымского предприятия получил условный срок на Украине

Работник крымского предприятия получил условный срок на Украине

Фото: Архив "КП"

Украинский суд приговорил сотрудника государственного унитарного предприятия Крыма «Черноморнефтегаз» за незаконное пересечение границы, сообщили в пресс-службе прокуратуры так называемой Автономной РК.

Мужчина работал в указанной организации, и когда в 2014 году Крым вошел в состав РФ, остался на той же должности инженера материально-технического ресурса плавучей буровой установки «Петр Годованец», переименованную в «Крым-2».

- В период с 2015 года по май 2021 года указанный гражданин систематически – не менее 8 раз – нарушал порядок въезда/выезда из/на оккупированный полуостров путем переправки на судне через порт «Черноморский» на указанную буровую установку, находящийся за пределами территориального моря Украины, – сообщили в прокуратуре.

Мужчине был вынесен обвинительный приговор 3 августа. Он получил наказание в виде трех лет лишения свободы, от отбытия которого был освобожден с испытательным сроком на один год.

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