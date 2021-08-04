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Экономика4 августа 2021 17:59

Билеты на поезда в Крым теперь можно купить со скидкой до 50%

Льгота действует до конца текущего года
Елизавета КВАЧКОВА
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Специальный тариф «Семья» применяется во исполнение постановления правительства РФ

Специальный тариф «Семья» применяется во исполнение постановления правительства РФ

Фото: Архив "КП"

Для пассажиров поездов «Таврия» теперь предусмотрена скидка на семейные поездки в купейных вагонах, сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис экспресс». Новый тариф «Семья» будет действовать по всем направлениям до конца 2021 года.

- Скидкой до 50% могут воспользоваться родители (законные опекуны), путешествующие с детьми до 18 лет, при покупке билетов в кассах дальнего следования с предъявлением документов, подтверждающих степень родства, – говорится в сообщении.

Уточняется, что по уже приобретенным билетам перерасчет не производится. Но их можно вернуть и купить заново с применением льготы (возврат билетов, оформленных по семейной льготе, возможен только при возврате всего заказа).

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