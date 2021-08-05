Крымский боксер Глеб Бакши завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио

Боксер провел три боя на Олимпиаде Фото: Архив "КП"

Крымский боксер Глеб Бакши стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио. 5 августа он проиграл бой со спортсменом из Бразилии Эбертом Соузе.

Напомним, что первый бой Глеба Бакши состоялся 29 июля. Тогда боксер победил соперника из США Троя Айсли. 2 августа крымчанин снова вышел на ринг, где в четверти финала одержал победу над представителем Гаити Даррелом Вальсентом. Третий бой не принес удачу Глебу Бакши.

Глебу Бакши 25 лет, он родился в Симферополе. Глеб стал чемпионом России в 2018 году, чемпионом мира в 2019 году, также ему присвоили категорию заслуженного мастера спорта России. Спортсмен занимается боксом с семи лет в симферопольском клубе «Таврия».

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