Глава Крыма поздравил Глеба Бакши с бронзовой медалью на Олимпийских играх

Фото: страница Сергея Аксенова "Вконтакте"

Глава РК Сергей Аксенов следил за боями крымского боксера Глеба Бакши на Олимпиаде в Токио. 5 августа у спортсмена состоялся поединок с боксером из Бразилии Эбертом Соузе, но бой оказался неудачным для крымчанина. Ранее он победил двух соперников из Гаити и США.

- Поздравляю Глеба с большим успехом! С огромным вниманием следил за его боями на Олимпиаде и за его спортивными достижениями. Мы все болели за него, Глеб показал высокий уровень мастерства и огромную волю к победе. Это успех крымского бокса, всего крымского спорта, успех Крыма, - написал Сергей Аксенов на странице в соцсетях.

Напомним, Глеб Бакши родился и вырос в Симферополе. С 7 лет он занимался боксом в симферопольском клубе «Таврия».

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