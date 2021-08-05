Директор подрядной организации в Симферополе задержан за мошенничество

Должностные лица предприятия подозреваются в хищении 6 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

Полиция установила детали уголовного дела, возбужденного за невыполнение госконтракта на благоустройство дворов в Симферополе, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В сентябре прошлого года частное предприятие заключило контракты, в рамках которых выполняло работы по благоустройству территорий многоквартирных домов на улице 60 лет Октября и улице Бела Куна в крымской столице.

- Должностные лица предприятия, не выполнив в полном объеме отраженные в актах работы, предоставили документы, свидетельствующие об их выполнении, – говорится в сообщении.

Стражи порядка провели проверку и установили объем незавершенных работ, стоимость которых по одному из контрактов составила один миллион рублей, по другому – порядка пяти. Теперь должностные лица предприятия подозреваются в хищении этих средств. Директор предприятия задержан, возбуждены уголовные дела. Сейчас устанавливают качество и объем тех работ, который все же были выполнены.

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