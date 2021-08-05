Назначена дата прямой линии с участием Сергея Аксенова

Запись эфира будет транслироваться также в социальных сетях на официальных страницах Сергея Аксенова ВКонтакте и Facebook. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте

В эфире телеканала «Крым 24» и «Радио Крым» 12 августа в 14.00 состоится прямая линия с участием главы Крыма Сергея Аксенова.

Уже можно задать вопросы на любые волнующие темы по телефону +7 978 639 90 81 или отправлять обращения на указанный номер в мессенджерах Viber и WhatsApp. Также вопрос можно оставить в Telegram, используя чат-бот: http://t.me/vopros_glaveRK_bot

Тем, кто желает отправить видеообращение, необходимо делать запись в горизонтальном формате, после чего присылать на адрес cur82@yandex.ru или в личные сообщения в соцсетях Центра управления регионом РК: https://vk.com/tsur82, https://ok.ru/group/66118278774829 или https://www.instagram.com/tsur82

Кроме того, будет возможность дозвониться в эфир через видеоплатформы соцсетей, и задать интересующий вопрос лично.

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