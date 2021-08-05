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Экономика5 августа 2021 12:06

Как проходит благоустройство площади имени Ленина в Симферополе

Самые сложные работы уже позади
Елизавета КВАЧКОВА
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Главная площадь в городе значительно преобразилась. Фото: скриншот из видео.

Главная площадь в городе значительно преобразилась. Фото: скриншот из видео.

В пресс-службе администрации Симферополя опубликовали видео о благоустройстве площади имени Ленина в городе. Сегодня на объекте трудится 40 человек и 2 единицы техники.

Наиболее трудоемкие процессы уже завершены. Рабочие скоро приступят к облицовке парапетов, укладке покрытия и монтажу освещения. По планам, все основные работы должны закончить до 1 сентября.

Ранее сообщалось, что благоустройство на площади имени Ленина в Симферополе успеют закончить в срок. Подрядчику удалось нарастить темпы работ.

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Как проходит благоустройство площади имени Ленина в Симферополе.
Рабочие завершили самые тяжелый работы. Видео: пресс-служба администрации Симферополя.