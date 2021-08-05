По школам Симферополя проводят рейды перед началом учебного года

Руководители образовательных учреждений Симферополя ответственно готовятся к сентябрю Фото: Архив "КП"

В Симферополе специальная комиссия посещает местные школы и детсады, чтобы проверить их готовность к новому учебному году, сообщила заместитель главы местной администрации - начальник управления образования горадминистрации Татьяна Сухина.

Такие рейды проходят по учебным учреждениям крымской столицы ежедневно. В последний раз комиссия посещала детские сады №37 «Гвоздичка», №85 «Радуга» и №89 «Теремок».

- Специалисты изучили материально-техническое оснащение дошкольных учреждений, соблюдение мероприятий комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологических мер, – уточнила Сухина.

После каждой проверки составляется акт готовности учреждения. Если выявляются какие-либо нарушения, то проводится работа по их устранению. Уточняется, что большая часть школ и детсадов Симферополя готовы принять учеников и воспитанников.

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