Крыму необходимо более 7 миллиардов рублей на догазификацию

По вопросу выделения средств на догазификацию в Крыму Сергей Аксенов намерен обратиться к властям РФ. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

В большом количестве населенных пунктов Крыма, куда уже провели газ, некоторые дома все еще не подключены к газопроводу в силу разных причин.

- У нас потенциально сегодня количество домовладений, подпадающих по действие указа президента РФ, составляет около 78 тысяч в населенных пунктах, где газ уже в самом населенном пункте есть, но дома частично или улицы негазифицированны, – цитирует КИА главу Крыма Сергея Аксенова.

По его словам, ресурсоснабжающими организациями и органами местной власти собрано около 15 тысяч заявлений о готовности к техприсоединениям. По предварительным данным, общее количество средств, необходимых на то, чтобы обеспечить все эти дома газом составляет 7,4 миллиарда рублей, на первые 15 тысяч домовладений требуется около полутора миллиардов.

Сергей Аксенов также добавил, что намерен обратиться к властям России по этому вопросу, чтобы необходимые средства были выделены на первые 15 тысяч домовладений до конца этого года.

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