Где в Симферополе нет воды 5 августа

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Архив "КП"

На некоторых улицах Симферополя, Джанкоя, Керчи, Евпатории и Алушты пропала вода, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в Симферополе до 00.00 водоснабжение ограничено по адресам: проезд Лесной, улица Пошивальников, Курьерский переулок, переулок и улица Футболистов, улица Бахчисарайская, улица Субхи, переулок Альпинистов, улица Альпинистов, улица Туристов, переулок Крутой.

Также до 17.00 в крымской столице краны будут сухими на улице Залесской, Аральской, улице 60 Лет Октября, а также на прилегающих улицах и переулках.

В Джанкое до 00.00 воды не будет по адресам: улица Октябрьская (частично), улица Проезжая (частично), переулок Элеваторный, улица Северная, улица Симферопольская (частично), улица Свердлова (частично), улица Кирова.

В Керчи до 00.00 водоснабжение ограничено на улице Г. Петрова, 2, 4, 8, 14, 20, 22, 24; улице Кирова, 163; улице Сморжевского, 1, 4, 6, 8.

В Алуште до 17.00 воды не будет на лице Октябрьская, 37 и 35.

Временные ограничения связаны с проведением ремонта на водных сетях.

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