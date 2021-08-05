В аэропорту «Симферополь» крымчанин попытается сдвинуть 20-тонный самолет

Для аэропорта Симферополя это будет первый подобный рекорд. Фото: пресс-служба аэропорта крымской столицы

В международном аэропорту «Симферополь» атлет из Судака Джамшид Исматиллаев попытается установить рекорд в буксировке самолета Ан-26. Воздушное судно весит более 20 тонн, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Как передает «Крым 24», акцию проводит спортивно-патриотическое богатырское движение «Сильнейшая нация мира». Событие приурочено ко Дню Флага России и 85-летию крымской воздушной гавани. Для аэропорта «Симферополь» это будет первый подобный рекорд.

- Силач будет выполнять буксировку в положении сидя руками за канат. Такой способ является наиболее сложным в буксировке крупногабаритной техники, – рассказал рекордсмен России и Мира, профессиональный спортсмен Михаил Паллер.

Рекорд будет внесен в «Книгу Рекордов России».

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