В Симферополе сотрудник обокрал работодателя на 55 тысяч рублей

Парня задержала полиция, ему грозит 5 лет тюрьмы Фото: Архив "КП"

В отделение полиции в Симферополе поступило заявление от частного предпринимателя, который пожаловался на кражу товара стоимостью 55 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Мужчина рассказал, что поручил одному из своих сотрудников отвезти заказчику 15 светильников. Позже выяснилось, что заказ до покупателя так и не доехал. Потерпевший предпринял попытку самостоятельно выяснить, что произошло, однако это не увенчалось успехом: работник сначала лгал о болезни, а потом, что сдал товар на склад, после и вовсе престал выходить на связь.

Стражи порядка задержали 25-летнего подозреваемого и изъяли у него украденное имущество. Сейчас парень находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит 5 лет тюрьмы.

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