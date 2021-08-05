Украинский суд арестовал 13 российских самолетов за полеты в Крым

Украина арестовала 13 самолетов российских авиакомпаний за полеты в Крым. Фото: Архив КП.

Суд на Украине наложил арест на 13 самолетов российского пассажирского перевозчика, который осуществляет полеты в Крым. Об этом сообщает пресс-служба украинской прокуратуры АРК. Там уточнили, что арест наложен на лайнеры, которые использовались для перевозки пассажиров в аэропорт Симферополя и обратно.

- В период с 2019 года и по настоящее время, в нарушение норм международного и украинского законодательства, авиаперевозчиком незаконно используются 13 пассажирских самолетов марки «Airbus», для переправки лиц через государственную границу Украины, а на его официальном вебсайте осуществляется непосредственная продажа билетов на полуостров, а также на вылет оттуда, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что осуществление перелетов «иностранными, преимущественно российскими авиакомпаниями на временно оккупированную территорию АР Крым рассматривается Украиной как нарушение норм международного права, действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины». Там также заявили, что подобные действия влеку за собой уголовную ответственность как для авиаперевозчиков, так и для операторов и капитанов воздушных судов.

В общей сложности регулярные авиаперевозки на полуостров осуществляют как минимум 37 российских авиакомпаний, подсчитали в Украине. К данному моменту арест наложен на 211 российских самолетов.

Украина не признает результаты референдума 2014 года о вхождении Крыма в состав России.

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