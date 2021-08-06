Погода в Крыму на 6 августа: штормовое предупреждение и жара до +35

В Крыму воздух прогреется до +35°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 августа на Крымском полуострове, как и вчера, и два дня тому назад, и три, в силе штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 33…35°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе малооблачно. Южный ветер до 5-10 м/с. Столбик термометра поднимется до + 33…34°.

Ялта, как сообщает gismeteo.ru, порадует теплом до +31°, скорость восточного ветра до 10 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.

В Евпатории днем будет тепло до +30°, скорость восточного ветра 2-8 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.

В Керчи днем 25…32°. Скорость северо-восточного ветра 3-9 м/с. Ясно, осадков и грозы синоптики не обещают.

Температура воды в Черном море +25…27°.

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