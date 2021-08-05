Где в Симферополе и Севастополе 6 августа отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 августа жители некоторых районов Симферополя и Севастополя испытают временные неудобства из-за перебоев с электроснабжением.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Досычева, 52-80 (чет), 49-77 (нечет);

ул. Тарабукина, 26-60 (чет), 19-39 (нечет);

ул. Высотная, 38/3-62 (чет), 37/7-61/6 (нечет);

ул. Цветочная, 1, 3/36, 5-17 (нечет), 4/36-28 (чет);

ул. Дарвина, 12а-28 (чет), 21-33 (нечет);

ул. Долетова, 36-63/12;

ул. Нестерова, 28, 32е, 5-19 (нечет);

ул. Вишневая, 62-104;

ул. Куйбышева, 157-179 (нечет);

ул. Кечкеметская, 40-62(чет), 142-164(чет), 69/155, 80/1;

ул. Стрелковая, 70-116 (чет), 67-85 (нечет);

ул. Лизы Чайкиной, 28-34 (чет);

ул. Шалфейная, 58-118 (чет), 67-119 (нечет);

пер. Вишневый, 20-24 (чет), 1-23 (нечет);

ул. Радио, 12-18(чет), 11-13(нечет)

Каменский массив – садовые товарищества: «Восход», «Вымпел», «Мелиоратор», «Лаванда», «Уют», «Уют-1», «Трикотажник», «Здоровье», «Ударник»;

СЕВАСТОПОЛЬ

с 7.30 до 16.30

ул. КСП «Красный Октябрь» 605,613,616,617;

с. Тыловое: ул. Лазурная 1,3,2-8(чет); ул. Склонная 12-А,6-10(чет),14,18,3,9; ул. Ясная 2,8,10; ул. Ялтинская 4,12; ул. Водопроводная 1,3; пер. Земляной 2-А,2-Б,16-Б,2-8(чет),16,18,20,26,1-7(нечет); пер. Плодовой 2-А,4,8,1-9(нечет); ул. Страхановская 2-8(чет),1-13(нечет),34-А,22-А,28/2,28-Б,10-22(чет),28/3,15-А,15,17; пер. Малиновый 2-12(чет),3-21(нечет); ул. Баздыревой 2-Б,2-18(чет),56,7-Б,3-А,7-А,1-19(нечет),59; пер. Сельский 3,7,11; ул. Севастопольская 6-ж;

с. Орлиное: ул. Культурная 2-16(чет),15-А,17-А,5-А,1-17(нечет); ул. Механизаторов 2,6-14(чет),22; ул. Пушкина 4,7,10,12; ул. Благодатная 4-А,1,3,11,13,19,21; пер. Батилиманский 4-А; пер. Западный 2,9.

с 8.30 до 14.00

ул. Облепиховая 58-60,74,80,31/2,35;

пер. Нарядный 4-16,3-7;

ул. Приветливая 2-Б,4-12,7;

ул. Ясеневая 50-54,58,62,66,76,80-82,92,49,53,59,65-67,79,83,89;

ул. Крейсерская Мекен. горы 10,18,3,7,17-21,35-43,47,51-53;

пер.Залесный к.756,4-6,1-Б,3-13;

пер.Коробейников 2-б,4-16,1-а,1-5,11-13,17;

пер. Тростниковый пос. Мекен. горы 10,12,16,3;

бул.Гардемаринов 6,10,36,40-42,48,17,21;

пер. Песенный 6,10,14,18,3-5,9-11;

пер. Обрядный 2-8,3,9-11;

ул.Тростниковая 1-Б;

ул. Облепиховая 20,36,40-54,23;

ул. Гуряна 6,10,5;

ул. Облепиховая 2-32,1-21;

пр. Кильватерный 4,14-16,1,7,13-15;

бул. Томаса Макензи 8-12,24-26;

ДСК Парус-4; пер. Пихтовый Мекензиевы горы 4,8;

ул. Ясеневая 2,10,18-20;

ул. Богданова 155/1;

пер. Слободский 4,8,14,18,1-Б/2,1-Б/1,5-15;

проезд Вельботный 5;

ул. Приборострителей 10-12,13;

ул. Рябиновая 4;

пер. Катальповый 22-24;

ул. Лапина,5

с 8.30 до 12.00

ул. Кожедуба 2/5,2/6,2/8,8-А,2/10,2-12,1/6,1/7,1/9,1/8,1/3,1/2,1-9,19;

ул. Братьев Глинки п. Кача 78-82,1-А,1,17,41,49,53,59,93,115-12; ул. Сафонова п. Кача 1-Б,1; ул.Качинское шоссе 102,106-110,114,107,111-113; ул. Маршала Колдунова 16,31;

ул. Братьев Глинки п. Кача 6,12,24,36,42,74,80,116,128-13; ул. Якова Смушкевича п. Кача 15; ул. Арцеулова пгт Кача 6,30,38,66,72,78,3,19,33-35,59,67; ул. Рыжова 63

с 8.00 до 17.00

ул. Булгакова с. Широкое 56-А,56-Б,48-52,62-110,77-А,31-А,33-77

ул. Одинцова В.Садовое 2-12,16-24,17-А,1-19; ул. Паршина В.Садовое 16,24,29-В,29-Б,17-33; ул. Севастопольская с.Верхнесадовое 40-52; ул. Фильченкова В.Садовое 3-27; ул. Титова В.Садовое 2; пер.Мирный с. Верхнесадовое 2-10

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