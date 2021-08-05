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Экономика5 августа 2021 17:07

В Крыму значительно подешевели некоторые овощи

Стоимость на картофель, морковь и капусту снизилась на 20-30%
Елизавета КВАЧКОВА
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Цены на некоторые овощи в Крыму значительно снизились за последнюю неделю

Цены на некоторые овощи в Крыму значительно снизились за последнюю неделю

Фото: Архив "КП"

На рынках и сельскохозяйственных ярмарках в Крыму заметно упали цены на овощи «борщевого набора». Отчасти эти связано с тем, что фермеры продают продукцию напрямую, без посредников. Также за последние две недели во многих регионах республики появились дополнительные торговые точки.

- Сформированы рабочие группы по контролю за стабилизацией ситуации по всей России. Активнее других работают Курганская область, Краснодарский край, Республика Крым и Бурятия, где за прошедшие две недели было открыто дополнительно от 30 до 50 ярмарок, – цитирует Крымская газета зампреда Госдумы Алексея Гордеева.

По его словам, во всех регионах РФ овощей «борщевого набора» было продано 4200 тонн, что на 600 тонн больше показателя прошлой недели. Картофель подешевел до 30%, до 20% – лук, морковь и капуста.

Ранее сообщалось, что на ярмарки в Симферополь завезли 120 тонн сельхозпродукции.

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