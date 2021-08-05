На маршрутах крымских поездов появятся новые остановки

Некоторые поезда в Крыму начнут делать дополнительные остановки. Фото: ТАВРИЯ / Вконтакте

На маршрутах четырех пригородных поездов в Крыму появятся новые остановки, сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

Со 2 августа поезд № 6122/6121 сообщением Керчь – Феодосия уже начал останавливаться в Семисотке. С 11 августа поезд № 6602 Симферополь – Соленое озеро будет останавливаться на платформах «1432 км» (район села Широкое Симферопольского района) и «1393 км» (Красногвардейский район), а поезд № 7102/7101, № 7120/7119 сообщением Симферополь – Феодосия – на станции «Симферополь Грузовой».

- С целью повышения качества обслуживания пассажиров назначаются дополнительные остановки пригородным поездам, – говорится в сообщении.

Также с 11 августа изменится график движения пригородного поезда № 6931 сообщением Симферополь – Севастополь: он будет отправляться в 06.24 и прибывать в 08.30.

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