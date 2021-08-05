Константинов ответил Зеленскому, что цивилизацию в Крым принесла Россия

Глава крымского парламента ответил Владимиру Зеленскому

Председатель крымского парламента Владимир Константинов выразил уверенность, что в конечном итоге в Россию переберутся жители Донбасса так же, как это сделали крымчане в 2014 году. На своей страничке в социальной сети Константинов прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что «Крым и Донбасс никогда не будут русской территорией». По мнению спикера, украинского лидера «заело на теме Крыма и Донбасса».

- Всем хорошо известно, что современную цивилизацию на земли Крыма и Донбасса принесла Россия, когда не только Зеленского, но и никакой Украины и в помине не было. И с тех пор на этих землях живут русские люди. Мирно живут вместе со своими соседями разных национальностей. И так будет когда от Зеленского и духа не останется. Так что уж если кому куда и уезжать, то пусть уж этот незадачливый политик отправляется в милую его сердцу Америку, - сказал Константинов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал «жалким зрелищем» интервью президента Украины Владимира Зеленского, где он высказывался о «возвращении» Крыма. В парламенте республики заявили, что будут рады визиту украинского лидера, если он откажется от националистической идеологии и будет уважать выбор крымчан.

Президент Украины заявил, что Крым «никогда не станет русской территорией», а его возвращение под контроль Киева - вопрос времени. Также Зеленский вспомнил, какие в Крыму вкусные рапаны и уникальная природа.

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