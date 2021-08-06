В Ялте прошел ливень: 7 атмосферных фото Южного берега Крым в августе

Летний ливень в Ялте дарит радость и веселье. Фото: Алекс Кедми/VK

Природа милостиво сжалилась над Крымским полуостровом – в середине недели аномальная жара на время отступила, прошли дожди.

Потоки воды хорошенько промыли асфальт и плитку. Фото: Алекс Кедми/VK

Где-то на землю упали скудные капли, которые едва долетев до раскаленной земли превратились в облачко пара, в Ялте же прошел полноценный ливень.

Отдыхающих осадки не напугали. Фото: Алекс Кедми/VK

Слава Богу, что в этот раз все прошло на позитивной волне, без ЧП!

Прогулка по воде. Фото: Алекс Кедми/VK

Летний дождь не нанес вреда, просто освежил улицы и растения, заодно намочив случайных прохожих.

Зонтики были у немногих. Фото: Алекс Кедми/VK

- Ялта. Ливень на Пушкинском бульваре 4 августа, - так назвал свой фотосет талантливый фотохудожник Алекс Кедми.

Улицы превратились в реки. Фото: Алекс Кедми/VK

На снимках много взрослых и детей, которые улыбаются и смеются - августовский ливень принес на ЮБК радостное настроение.

Летний ливень на ЮБК. Фото: Алекс Кедми/VK

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