В маршрутках Симферополя с 15 августа будет проходить рейд по оплате проезда

При оплате наличными водить должен выдать пассажиру билет Фото: Архив "КП"

В Симферополе с 15 августа будут проводиться рейды по контролю оплаты пассажирами проезда в общественном транспорте.

- В связи с этим, просим граждан быть готовыми подтверждать факт оплаты, как за наличные средства, так и безналичным способом (при помощи банковской карты), – цитирует «Крым 24» пресс-службу администрации Симферополя.

Пассажирам, которые имеют право на льготный проезд, нужно иметь при себе удостоверение. Уточняется, что если документ, подтверждающей право на бесплатный проезд, содержит фотографию его владельца, то наличие документа, удостоверяющего личность, не требуется.

Кроме того, при оплате в транспорте наличными, водитель обязан выдать билет.

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