Спасатели расчищают территорию Космо-Дамиановского монастыря в Крыму

Территория обители сильно пострадала после прошедшего 4 августа ливня. Фото: Косьмо-Дамиановский мужской монастырь/monastyr-kid.ru

В Крыму 65 спасателей МЧС трудятся на территории Космо-Дамиановского монастыря, который пострадал после мощного ливня 4 августа.

Как пишет КИА, поводятся работы по расчистке канала от дождевой воды, уже вывезено 120 кубометров грязи, очищено 300 квадратных метров от ила.

- Произошло частичное обрушение подпорной стены горной дороги, а также завал канала отвода дождевой воды, частичное обрушение хозяйственной одноэтажной постройки для хранения дров, заилена территория монастыря. Жертв и пострадавших нет, – цитирует СМИ пресс-службу МЧС по Республике Крым.

Ранее сообщалось, что сель нанес колоссальный ущерб зданию монастыря в Крыму. Наместник обители обратился за помощью к властям республики.

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