В поселке ГРЭС 5 августа загорелся многоквартирный дом

В ликвидации пожара участвовали 10 человек
Фото: Архив "КП"
В поселке ГРЭС на переулке Марсовый в Крыму 5 августа загорелся многоквартирный дом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК. Сотрудники МЧС спасли от пожара 4 человека, еще 16 человек были эвакуированы.
В ликвидации возгорания задействовали 10 человек и 3 единицы техники. Погибших или пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что ночной пожар в Крыму унес жизнь одного человека. Причину возгорания выясняют эксперты.
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