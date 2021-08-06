В поселке ГРЭС 5 августа загорелся многоквартирный дом

В ликвидации пожара участвовали 10 человек Фото: Архив "КП"

В поселке ГРЭС на переулке Марсовый в Крыму 5 августа загорелся многоквартирный дом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК. Сотрудники МЧС спасли от пожара 4 человека, еще 16 человек были эвакуированы.

В ликвидации возгорания задействовали 10 человек и 3 единицы техники. Погибших или пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что ночной пожар в Крыму унес жизнь одного человека. Причину возгорания выясняют эксперты.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50