В Симферополе некоторые улицы остались без воды

Временные ограничения связаны с проведением ремонта на водных сетях Фото: Архив "КП"

В Симферополе и Симферопольском районе на некоторых улицах пропала вода, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в крымской столице до 00.00 краны будут сухими по адресу: улица Хвойная, улица Звездная, улица Кипарисная, улица Миндальная, улица Усадебная, улица Пихтовая, переулок Хвойный.

Также в Симферополе до 18.00 водоснабжение ограничено на улице Киевская (частично), бульваре Франко (частично), улице Б. Хмельницкого (частично), улице Тренева.

Кроме того до 00.00 воды не будет по адресам: пгт. Молодежное, пгт. Аграрное, пгт. Грэсовский, поселок Давыдовка, Укромное, СТ «Энергетик», пгт. Комсомольское, улица Зеленая, 7. В РКБ имени Семашко – понижено давление.

Временные ограничения связаны с ремонтом на водных сетях.

Подвоз воды будет организован по следующему графику:

ГРЭС Марсовый переулок 7 с 09.30 до 10.30

ГРЭС улица Грэссовская 1 с 10.30 до 11.30

ГРЭС улица Яблочкова 15 с 1130 до 12.30

ГРЭС улица Яблочкова 10 с 12.30 до 13.30

ГРЭС улица Яблочкова 2/1 с 13.30 до 14.30

ГРЭС улица Кржижановского, 1 с 14.30 до 16.00

улица Центральная/Лавандовый пер. с 09.30 до 10.30

улица Центральная / улица Ламброзо с 10.30 до 11.30

улица Ламброзо/улица Светлая с 11.30 до 12.30

улица Ламброзо/улица Крайняя с 13.30 до 14.30

улица Симеизская / улица Дуванкой с 13.30 до 14.30

улица Ай-Петри 64 с 14.30 до 16.00

улица Авдет 12 с 15.30 до 16

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