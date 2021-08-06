Юнармецы Крыма проведут первый в своей истории кубок КВН

Фото: Михаил Шеремет/Facebook

Сегодня перед Крымом стоит задача в кратчайшие сроки улучшить показатели и вывести регион на более высокий уровень по развитию Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

Об этом шла речь во время расширенного совещания под руководством депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета и зампредседателя Совмина республики Елены Романовской. По итогам мероприятия был принят ряд поручений местным органам исполнительной власти республики, органам местного самоуправления, госкомитетам и организациям.

Так, Госкомитету молодежной политики РК необходимо проработать вопрос о создании в сентябре организационного комитета по проведению первых юнармейских игр КВН на кубок главы республики, а также совместно с администрацией Красноперекопска проработать вопрос о проведении данных игр в ноябре-декабре 2021 года на базе МБУК «Красноперекопский городской Дворец культуры».

Кроме того, необходимо проработать вопрос вовлечения юнармейцев в организацию работы кружков по образовательным программам дополнительного образования детей технической направленности, а также вовлечения воспитанников кадетских классов в юнармейское движение.

- Немаловажный вопрос - создание в каждом муниципальном образовании республики юнармейского детско-юношеского корпункта (медиаслужбы) и пресс-центра с подготовкой еженедельных информационных материалов о проводимой патриотической работе в муниципальном образовании, - заявил Михаил Шеремет.

Он выразил уверенность, что общими усилиями, при поддержке органов власти республики, а также профильных организаций, учреждений, структур Крым справится с поставленными задачами.