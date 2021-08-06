Крымский боксер Глеб Бакши выразил благодарность своим болельщикам

Крымский спортсмен выразил благодарность всем болельщикам за поддержку. Фото: Глеб Бакши/ Instagram

Крымский боксер Глеб Бакши, который стал бронзовым призером турнира в весе до 75 килограмм на Олимпийских играх в Токио, поблагодарил за поддержку всех своих фанатов. По его словам, для него было большой честью выступать за сборную на соревнованиях.

- Я надеюсь, мне удается давать сотням другим мальчишек надежду на то, что даже, если ты простой парень из небольшого города, то настоящая любовь к этому спорту доведет тебя до вершины, – сообщил Бакши.

Он также выразил сожаление о том, что ему не удалось выиграть золотую медаль.

- В ринге секунды длятся как часы, и ты думаешь, что еще все успеешь. Но стать на эти 2 недели частью олимпийской семьи было бесценно. И как же круто увидеть здесь великих спортсменов и будущих звезд рядом. Их судьбы и жизненные пути дают силы начать сначала! Ведь утром мы атлеты, а вечером просто люди. Ну и как поется в песне Касты «Мы будем идти на свет, который не погаснет»! Спасибо за поддержку! За ваши слова, любые. Бокс – это любовь!», – признался спортсмен.

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