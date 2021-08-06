В Крыму ожидаются обильные дожди 7 и 8 августа

На Крымском полуострове 6 августа действует штормовое предупреждение Фото: Анна КИРИЕНКО

Над Крымом пройдут обильные дожди 7 и 8 августа, сообщили со ссылкой на Крымский гидрометцентр в главном управлении МЧС по республике.

Ухудшение погоды связано с прохождением активного холодного фронтального раздела.

- Днем 7 августа, в течение суток 8 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что погода в Крыму на 6 августа: штормовое предупреждение и жара до +35. На полуострове местами пройдут летние дожди и прогремят грозы.

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