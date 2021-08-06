Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 августа 2021 13:57

В Крыму ожидаются обильные дожди 7 и 8 августа

В сторону полуострова движется холодный фронтальный раздел
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На Крымском полуострове 6 августа действует штормовое предупреждение

На Крымском полуострове 6 августа действует штормовое предупреждение

Фото: Анна КИРИЕНКО

Над Крымом пройдут обильные дожди 7 и 8 августа, сообщили со ссылкой на Крымский гидрометцентр в главном управлении МЧС по республике.

Ухудшение погоды связано с прохождением активного холодного фронтального раздела.

- Днем 7 августа, в течение суток 8 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что погода в Крыму на 6 августа: штормовое предупреждение и жара до +35. На полуострове местами пройдут летние дожди и прогремят грозы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50